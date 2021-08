International

ఆఫ్గన్ గడ్డపైనుంచి అమెరికా సైన్యం నిష్క్రమించింది. యుద్దాన్ని మధ్యలోనే వదిలేసిందనే విమర్శలను అమెరికా అంగీకరించట్లేదు. ఇక తమది కాని యుద్ధంలో తమ సైనికులను కోల్పోలేమని ప్రకటించింది. అల్‌ఖైదాను అంతం చేయాలనే తమ లక్ష్యం నెరవేరిందని... తాలిబన్లతో యుద్ధం లేదా ఆఫ్గనిస్తాన్ పునర్నిర్మాణం తమ పని కాదని తేల్చి చెప్పింది. ఎలాగైతేనేమీ తాలిబన్లతో శాంతి ఒప్పందం పేరుతో రెండు దశాబ్దాల తర్వాత అమెరికా అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక ఇప్పుడు ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్లకు పూర్తి స్వేచ్చ లభించినట్లయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో ఇకనుంచి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండబోతున్నాయనేది సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

English summary

Kabul airport falls to Taliban after US withdrawal from Afghanistan Thousands of Afghans and other nationals are still stranded at Kabul airport to flee. It is said that there are still some Americans in it. But will the Taliban agree to let them leave the country? If so, which countries will send planes to Kabul for them?