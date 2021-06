International

ఏడాదిన్నరకుపైగా ప్రపంచాన్ని ఆటాడుకుంటోన్న కరోనా వైరస్ ఇప్పటికే చాలా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల్ని దాదాపు కుప్పకూల్చింది. ఆదివారం నాటికి గ్లోబల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ల సంఖ్య 17.37కోట్లు దాటగా, మరణాల సంఖ్య 37.36లక్షలకు పెరిగింది. ప్రాంతానికో తీరుగా మారుతోన్న వైరస్.. కొత్త వేరియంట్లుగా, మూటేషన్లుగా మరింత బలపడుతున్నది. కరోనాపై పరిశోధనలో రోజుకో సంచలన విషయం బయటపడుతున్నది. తాజాగా ఎయిడ్స్ వ్యాధి కారక హెచ్ఐవీతో కొవిడ్ వైరస్ కాంబినేషన్ పై షాకింగ్ రిపోర్టు ఒకటి బయటికొచ్చింది..

Researchers in South Africa have found potentially dangerous coronavirus mutations in a 36-year-old woman with advanced HIV. The woman carried the Covid-19 virus for 216 days and during this period, the virus gathered more than 30 mutations. studies suggest a strong link between mutation and the spread of Covid-19 virus in HIV patients, it would be a cause of worry for India, which has almost 1 million people with untreated HIV infections.