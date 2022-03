International

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వొలొదిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీ సంచలన ప్రతిపాదన చేసారు. ఇప్పటి వరకు రష్యాకు లొంగేదీ లేదు.. పోరాటంలో వెనక్కు తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేసిన ఆయన ఆకస్మికంగా తన రూటు మార్చారు. తన అభ్యర్ధనలను పట్టించుకోని నాటో కూటమి పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. రష్యా యుద్దానికి ముందు పెట్టిన రెండు కండీషన్ల పైన ఇప్పుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఒక విధంగా రష్యా యుద్దం ఆపే విధంగా ప్రతిపాదన చేసారు. రష్యా చేసిన మరో కీలక డిమాండ్‌పైనా 'రాజీ'కి సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. ఒక న్యూస్ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో జెలెన్‌స్కీ సంచలన ప్రకటన చేసారు.

English summary

Ukriane agrees to give away the two disputed regions to Russia and says that it would not join NATO, technically putting an end to war.