News

oi-Kannaiah

ఢిల్లీ: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్, ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత సంజయ్ మంజ్రేకర్ గురించి క్రికెట్ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మంజ్రేకర్‌కు మంచి క్రికెట్‌ పరిజ్ఞానం ఉండడంతో పాటు అంతకుమించి ఇంగ్లీష్ భాషలో గలగలా మాట్లాడుతూ అద్భుతంగా కామెంటరీ చేయగలడు. అయితే ఆ కామెంటరీకి కొన్ని సందర్భాల్లో వివాదాస్పద పదాలు జోడించడంతో.. చాలాసార్లు వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఇటీవలి కాలంలో తన కామెంటరీకి కన్నా.. వివాదాలతోనే మంజ్రేకర్‌ ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. ఇక బీసీసీఐ వేటుకు గురైనా కూడా తన పంథా మార్చుకోవడం లేదు.

గురువారం రాత్రి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన క్వాలిఫయర్‌-1లో 4 వికెట్లు సాధించి ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు 'మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్'‌ అవార్డు ఇవ్వడాన్ని సంజయ్ మంజ్రేకర్‌ తప్పుబట్టాడు. ముంబై విజయానికి బీజం పడింది బ్యాట్స్‌మన్‌ రాణించిన కారణంగానే అనే విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. బ్యాట్స్‌మెన్‌కే మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కాల్సిందని అన్నాడు. బుమ్రా, బౌల్ట్‌ ప్రదర్శనను తాను తక్కువ చేయడం లేదని, కానీ మ్యాచ్‌ను ఏకపక్షం మార్చడంలో బ్యాట్స్‌మెన్‌ కీలక పాత్ర పోషించారని మంజ్రేకర్‌ చెప్పుకోచ్చాడు.

టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ శుక్రవారం ఉదయం ఓ ట్వీట్ చేశాడు. 'మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు ఇచ్చేటప్పుడు హాఫ్‌ స్టేజ్‌ తర్వాత మ్యాచ్‌ ఎక్కడ మలుపు తీసుకుందో చూడాలి. ముంబై ఇండియన్స్‌ బ్యాటింగ్‌తోనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓడిపోయిందని వాస్తవం. ముంబై విజయం బ్యాట్‌మెన్ ఖాతాలోకే వెళుతుంది. బుమ్రా, బౌల్ట్‌ ప్రదర్శనను తక్కువ చేయడం లేదు. కానీ.. ఒక బ్యాట్స్‌మన్‌కు మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్ అవార్డు ఇస్తే బాగుండేది' అని ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఫాన్స్ మంజ్రేకర్‌పై మండిపడుతున్నారు.

When adjudicating the MOM award one must look at how the game was placed at the half way stage, MI had almost sealed the game with their batting. So the match winning impact was made by batsmen. With due respect to Boult & Bumrah, MOM should have been a batsman. #MIvDC