IPL 2022 Mega Auction: ధోనీ నుంచి క్రిస్ మారిస్ వరకు.. గత సీజన్లలో కాస్లీ ప్లేయర్స్ వీరే..!

మరి కొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2022 మెగా ఆక్షన్ ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరు వేదికగా జరిగే ఈ వేలంపాటకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇక ఏ ఆటగాడిని ఏ జట్టు ఎంతకు కొనుగోలు చేస్తుందనేదానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తం 10 జట్లు ఈ వేలంపాటలో పాల్గొంటున్నాయి. ముందుగా ఉన్న 8 జట్లకు అదనంగా అహ్మదాబాద్, లక్నో జట్లు చేరాయి. ఇక ఇప్పటికే కొన్ని జట్లు కొంతమంది ప్లేయర్స్‌ను రీటెయిన్ చేసుకోగా... మిగతా ఆటగాళ్ల కొనుగోలు కోసం పోటీపడుతున్నాయి. ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూస్తే... గతంలో ఏ ప్లేయర్లు ఎంత అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయారో తెలుసుకుందాం.

English summary

From Dhoni to Chris Morris,here is the list of players who had fetched the highest money in the past IPL seasons.