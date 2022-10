మునుగోడు సిత్రాలు: ఇంటికి కిలో చికెన్.. రాజకీయనాయకుల ప్రేమకు షాక్ అవుతున్న ప్రజలు!!

Nalgonda

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఈసారి మునుగోడు ఉపఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కీలకం కావడంతో ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు.+

మునుగోడులో బీజేపీ చెప్పిందే చేసిన మంత్రి మల్లారెడ్డి.. మందుపార్టీ ఫోటోలు వైరల్!!

English summary

Munugode politics went to it's peak. In Chandur Mandal, people are shocked by the love of politicians who distributed chicken of one kilo per house