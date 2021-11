నెల్లూరులో తీరం దాటనున్న తుఫాన్: ఏపీలోనూ భారీ వర్షాలు; ఆ జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్ ల ఏర్పాటు

Nellore

oi-Dr Veena Srinivas

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక ఇదే విషయాన్ని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతుంది. గంటకు 27 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయువ్య పశ్చిమ దిశగా కదులుతున్న వాయుగుండం కరైకల్- శ్రీహరికోట మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో నెల్లూరు జిల్లాలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వాయుగుండం ప్రభావంతో నెల్లూరు, ప్రకాశం, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలపై భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.

English summary

heavy rains are expected in AP due to the effect of the cyclone in the southwestern Bay of Bengal . The cyclone is expected to cross the coast at Sriharikota in Nellore. Control rooms have been set up in Chittoor and Nellore districts to monitor the situation.