ప్రజలకు ఆనందయ్య కీలక విజ్ఞప్తి-ఇప్పుడే ఎవరూ కృష్ణపట్నం రావొద్దని-ఆయన్ను చూపించాలంటున్న జనం

కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య మందు పంపిణీకి బ్రేక్ పడి వారం రోజులు దాటిపోయింది. పరిశోధనలు పూర్తయి నివేదిక వస్తే తప్ప ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. వారం రోజుల్లో ఢిల్లీలోని సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ సైన్స్‌ (సీసీఆర్ఏఎస్‌)కు తిరుపతి ఎస్వీ ఆయుర్వేద కళాశాల నివేదిక అందించవచ్చునని రెండు రోజుల క్రితం టీటీడీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. గురువారం(మే 27) హైకోర్టులో ప్రభుత్వ తరుపు న్యాయవాది.. ఈ నెల 29న ఆయుష్ నుంచి ఆనందయ్య మందుపై నివేదిక వస్తుందన్నారు. మరోవైపు జనం మాత్రం మందు కోసం కృష్ణపట్నం వెళ్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నాటు వైద్యుడు ఆనందయ్య ప్రజలకు ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Krishnapatnam Anandayya said the medicine he had prepared for corona prevention had not yet received government approval. There is no truth in the messages circulating on social media that the distribution of the drug will start from Friday (May 28). Please do not believe such rumors ...appealing that no one should come to Krishnapatna.