వైఎస్ జగన్ ప్లాన్ సక్సెస్: ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లలో వైజాగ్ నౌకాదళ నిపుణుల రిపేర్లు: రీఓపెన్

Nellore

oi-Chandrasekhar Rao

నెల్లూరు: రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల నిర్వహణపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. తిరుపతిలోని ప్రఖ్యాత రామ్‌నారాయణ్ రూయా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ అందక 11 మంది పేషెంట్లు మరణించిన విషాదకర ఘటన అనంతరం.. ఆయన యుద్ధ ప్రాతిపదికన దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతను విశాఖపట్నంలోని తూర్పు నౌకాదళం చేతికి అప్పగిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితాలనిస్తోంది.

English summary

Experts from Visakhapatnam Naval Dockyard have repaired two major Oxygen Plants at Nellore and Srikalahasthi in Chittoor district on Sunday morning. It bringing major boost to oxygen supply in the State.