Raksha Bandhan 2021 : రాఖీ పౌర్ణమి విశిష్టత, చరిత్ర ఇదే.. ఆ రోజు ఈ పనులు చేస్తే అంతా శుభమే !!

రక్షాబంధన్.. సోదర సోదరీమణులు అత్యంత పవిత్రంగా వారి బాంధవ్యం కలకాలం నిలవాలని జరుపుకునే పండుగ. అన్నకు చెల్లి అండగా, చెల్లికి అన్న తోడుగా జీవితాంతం ఉంటామని భరోసా ఇచ్చే పండుగ. రక్షాబంధన్ పండుగను రాఖీ పండుగ అని, రాఖీ పౌర్ణమి అని కూడా అంటారు. ఈ పండుగను కొన్ని ప్రాంతాలలో శ్రావణ పౌర్ణమి లేదా జంధ్యాల పూర్ణిమ అని కూడా అంటారు. అన్నా చెల్లెళ్ళు , అక్కా తమ్ముళ్ళ మధ్య ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా జరుపుకునే పండుగనే రాఖీ పండుగ. ఈ సంవత్సరం ఈ పండుగ ఆగస్ట్ 22 న వస్తుంది.

Rakshabandhan .. A festival celebrated by brothers and sisters to make their relationship last most sacred.Rakshabandhan is also known as Rakhi festival or Rakhi pournami. This festival is also known as Shravana Pournami or Jandhyala Purnima in some places.