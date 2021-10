News

oi-Chandrasekhar Rao

అబుధాబి: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదికగా సాగుతోన్న టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్‌లో మరో ఆసక్తికరమైన పోరాటానికి ఈ సాయంత్రం తెర లేవనుంది. సూపర్ 12 దశలో భారత్-న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడబోతున్నాయి. ఈ సాయంత్రం 7:30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌కు వేదిక కానుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నీలో ఈ రెండు ఇప్పటిదాకా ఒక్క మ్యాచ్‌ను కూడా గెలవలేదు. ఈ రెండు జట్లు కూడా తాము ఎదుర్కొన్న తొలి మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌పైనే ఓడిపోయాయి.

English summary

Can Virat Kohli break 18 year old New Zealand jinx?. India’s seven-wicket win in the 2003 World Cup under Sourav Ganguly was the last time they beat the Kiwis in an ICC tournament.