15ఏళ్ళ బాలిక సాహసయాత్ర: 5వేల కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ ప్రయాస; ఎందుకో తెలుసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఓ బాలిక భూమిని కాపాడడం కోసం ఎవరూ తీసుకోని ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాబోయే కాలంలో తీవ్ర ఆహార కొరత ఏర్పడుతుందని గుర్తించిన బాలిక ఇప్పటి నుంచి భూమిని కాపాడాలని, భూసారాన్ని పరిరక్షించుకోవడం మనందరి బాధ్యత అని ప్రజలందరికీ తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన ఓ పదిహేను సంవత్సరాల బాలిక చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం ప్రస్తుతం అందరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది.

English summary

A 15-year-old girl from Kamareddy district, cycling 5,000 km, an adventurous cycle yatra in two Telugu states under the name Save Soil. A girl named vennela organizes a bicycle trip with the motto that the soil should be protected for future generations...