తెలంగాణాలో రోజుకు ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారంటే .. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో షాకింగ్ డేటా!!

సమస్య వస్తే ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే వాళ్ళు కనుమరుగైపోతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న వారు దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిపోయారు. అమ్మ తిట్టిందని, నాన్నకోపడ్డాడని, ఫోన్ కొనివ్వలేదని, గేమ్స్ ఆడుకోనివ్వలేదని ఇలా సిల్లీ కారణాలకు కూడా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న వారు లేకపోలేదు. ప్రేమ విఫలమైందని కొందరు యువకులు, కుటుంబ కలహాలతో కొందరు మహిళలు ఇలా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న జాబితా చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి రాష్ట్రంలో చాంతాడంత కనిపిస్తుంది. మానసికంగా తీవ్ర వేదనకు గురైన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయంగా ఆత్మహత్య కనిపిస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలు ప్రస్తుత సమాజంలో ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి. అయితే ఇలా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు అనేక కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపుతున్నాయి.

The increase in the number of suicides in Telangana is worrying. According to data released by the National Crime Records Bureau, there will be 8058 suicides in Telangana by 2020. According to the latest data, 22 people commit suicide every day.