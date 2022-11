TS High Court: సీబీఐ విచారణ అవసరం లేదు.. హైకోర్టుకు తెలిపిన ఏఏజీ..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

మొయినాబాద్‌ ఫాంహౌస్‌ ఎమ్మెల్యేల కొనగోలు వ్యవహారంపై సోమవారం తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. అడిషనల్‌ అడ్వకేట్‌ జనరల్(ఏఏజీ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించారు. పిటిషనర్‌కు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వాదించారు. ఇలాంటి అంశాలపై గతంలో సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన పలు తీర్పులను కోర్టు ముందు ప్రస్తావించారు. బీజేపీ వైపు నుంచి కర్ణాటక మాజీ ఏజీ వాదనలు వినిపించారు. ఇదంతా టీఆర్‌ఎస్‌ పక్కా ప్లాన్‌తో చేసిందన్నారు. పోలీసుల తీరు సరిగా లేదన్నారు.

English summary

In the Telangana High Court, an inquiry was held regarding the purchase of MLAs in Moinabad farm house. The High Court adjourned further proceedings.