Viral Video: చెప్పినా వినకుండా వెళ్లాడు.. మధ్యలో చిక్కుకుపోయాడు.. ఆ తర్వాత ఏమైదంటే..

Telangana

Chekkilla Srinivas

భారీ వర్షాలతో ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నిండిపోయాయి. దీంతో జలాశయాల గేట్లను ఎత్తి నీటిని కిందికి వదిలారు. మంగళవారం హిమాయత్ సాగర్ సర్వీస్ రోడ్డు వంతెన పై నుంచి వరద నీటిలో బైక్ పై వంతెన దాటడానికి ప్రయత్నించి నీటిలో చిక్కుకున్న ఓ వ్యక్తిని స్థానిక ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే అతన్ని కాపాడారు.

English summary

A person trapped in flood water on a bridge was rescued by the traffic police. Now this video has become viral on social media.