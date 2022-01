కేసిఆర్ పథకాలతో నిజమైన పండుగ.!రైతుల ఆనందోత్సాహాల మద్య సంక్రాంతి అంటున్న మంత్రి సత్యవతి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు నాయకత్వంలో తెలంగాణలో రైతు సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలతో వ్యవసాయం పండగ అయి, రైతు రాజు అవుతున్నాడని, రైతు బంధు పథకం ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో 50వేల కోట్ల రూపాయలు జమ చేయడంతో రైతులకు పెట్టుబడి బాధలు తప్పి వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు వచ్చి రైతు కుటుంబాల్లో నూతన క్రాంతి చేరిన సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ-శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ బోగి, సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

English summary

Minister Satyavati said on the occasion of the festival, God wants people to burn the sufferings, sufferings and viruses of the last two years in the bonfires and offer happiness and joy in the years to come.