Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దుర్వ్యసనాలు, జల్సాలు మనుషులను ఎంత పతనానికి అయినా తీసుకువెళతాయి. చెయ్యకూడని పనులు చేయిస్తాయి. తాజాగా అటువంటి ఘటనే మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ మండలానికి చెందిన గాజులరామారంలో చోటుచేసుకుంది. చక్కగా చదువుకొని, మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ, కుటుంబాన్ని చక్కగా పోషించుకుంటాడు అనుకున్న కొడుకు, జల్సాలకు అలవాటుపడి కుటుంబాన్ని విస్మరించడమే కాకుండా, తల్లిదండ్రులకు భారంగా తయారయ్యాడు. అంతేకాదు అమ్మ డబ్బులు అడిగితే ఇవ్వలేదని ఏకంగా ఇంటికే నిప్పు పెట్టాడు.

English summary

A software engineer cut his hand, leaked gas and set the house on fire after his mother did not give money for his enjoyments in Gajularamaram of Kuthbullapur mandal of Medchal district.