Viral Video: సినీ ఫక్కీలో ఏటీఎంలో చోరీ.. పోలీసుల రాకతో రోడ్డుపై నోట్లు పడేసిన దొంగలు.. వీడియో వైరల్..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ఏటీఎంలో డబ్బుల చోరీకి సంబంధించిన ఓ ఫన్నీ వీడియో ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో, దొంగలు దోచుకున్న డబ్బును రోడ్డుపై విసిరి పారిపోతున్న దృశ్యం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయింది. ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో జరిగింది. కోరుట్ల పట్టణంలోని ఓ ఏటీఎంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి భారీ చోరీ యత్నాన్ని పోలీసులు భగ్నం చేశారు. నిందితులు ఏటీఎం ధ్వంసం చేసి అందులోని రూ. 19లక్షలతో పరారయ్యే సమయానికి పోలీసులు అక్కడకు చేరుకోవడంతో దొంగలు నగదు అక్కడే పడేసి పారిపోయారు.

In a dramatic incident an ATM robbery was obstructed by Cops in Jagtial, gang fled leaving Rs 19 Lakh cash scattered on road. security alarm alerted a police patrol that rushed to the scene and rammed their Jeep into gang's car forcing them to dump the booty behind. #Telangana pic.twitter.com/0meNG9D9Ea

English summary

A video of the incident where the police came and intercepted the robbers who had stolen money from the ATM while they were running away is going viral on social media.