కేజ్రీవాల్ మోడల్ గవర్నెన్స్ తో ప్రతి గడపకు ఆప్ న్యాయపాదయాత్ర.. టార్గెట్ కేసీఆర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రం పై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఫోకస్ పెట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 14 నుండి పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుడుతున్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, టిఆర్ఎస్ పార్టీ ని టార్గెట్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ ఎన్నికల ఇన్చార్జి సోమనాథ్ భారతి తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కార్యాచరణ ఏవిధంగా ఉండబోతుందో ఆయన వెల్లడించారు.

English summary

Kejriwal party AAP will conduct a padayatra to every nook in telangana. AAP Telangana election in-charge Somnath Bharathi said that they will start padayatra from April 14 and will contest in the coming elections.