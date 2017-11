ఏం జరిగి ఉంటుంది?: సుధాకర్ రెడ్డిపై యాసిడ్ దాడి.. భార్యను నిర్బంధించి..

Telangana

Mittapalli Srinivas

English summary

A horrific acid attack incident took place in Nagarkurnool, four unidentified persons attacked contractor Sudhakar Reddy at his home.నాగర్‌కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంలో సుధాకర్‌రెడ్డి అనే క్రషర్‌ వ్యాపారిపై యాసిడ్ దాడి జరగడం సంచలనం రేపుతోంది. దుండగులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మరీ.. ఆయన భార్యను నిర్బంధించి సుధాకర్ రెడ్డిపై యాసిడ్ దాడికి పాల్పడ్డారు.