ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రీఓపెన్ -జగన్ వల్ల కానిది కేటీఆర్ సాధించేనా? -మోదీకి వినతి, కీలక సమీక్ష

Telangana

oi-Madhu Kota

ఆదిలాబాద్‌లోని సిమెంట్ కార్పొరేష‌న్ ఆఫ్ ఇండియా(సీసీఐ) యూనిట్‌ను తిరిగి పున‌రుద్ధ‌రించాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌ల‌శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప‌రిశ్ర‌మ‌ల 1996 నుండి మూసివేయ‌బ‌డింది. గురువారం కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మహేంద్రనాథ్ పాండేకు రాసిన లేఖలో మంత్రి కేటీఆర్ ఈ మేర‌కు విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. ఈ సమస్యపై గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించిన‌ప్ప‌టికీ ఎటువంటి పురోభివృద్ధి లేద‌న్నారు.

English summary

Telangana Industries Minister KT Rama Rao has requested the Centre to revive the Cement Corporation of India (CCI) plant located in Adilabad. In a letter to Union Minister for Heavy Industries Mahendra Nath Pandey, KTR requested the Centre reopen the closed unit and assured all necessary support for its revival. The Minister stated that the issue was earlier brought to the notice of Mahendra Nath Pandey’s predecessors, but no decision was taken in this matter.