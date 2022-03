తెలంగాణలో ఆట మొదలైంది- బీజేపీ అగ్ర నేతల మకాం : కమలం వర్సస్ గులాబీ..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలతో జోష్ మీద ఉన్న బీజేపీ ఇప్పుడు దక్షిణాది రాష్ట్రాల పైన కన్నేసింది. అయిదు రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్ మినహా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో గెలిచింది. ఆ వెంటనే ఈ ఏడాది చివర్లో లేదా వచ్చే జనవరిలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉన్న సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ తొలి ప్రయార్టీగా భావిస్తున్నారు. అయిదు రాష్ట్రాల ఫలితాలు వచ్చిన మరుసటి రోజునే ప్రధాని మోదీ గుజరాత్ లో రెండు రోజుల పాటు రోడ్ షో లు.. పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. అక్కడే హోం మంత్రి అమిత్ షా.. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ సైతం పర్యటించారు. ఇక, కమలం నేతల టార్గెట్ లిస్టులో ఇప్పుడు తెలంగాణ చేరింది.

Tasting victory in 4 states, BJP had now focused on Telangana as news is making rounds that amit shah Yogi and Nadda will handle the state.