కాంగ్రెస్,బీజేపీ విధానాల వల్లే వ్యవసాయం సర్వ నాశనం.!మంత్రి ఎర్రబెల్లి ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో గులాబీ మంత్రులు దూకుడు పెంచారు. నిన్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి, నేడు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ప్రతిపక్ష పార్టీలపై ధ్వజమెత్తారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతలు అవగాహన రాహిత్యం తో మాట్లాడుతున్నారని, ఈ దేశాన్నీ ఎక్కువ కాలం పాలించింది కాంగ్రెస్, బీజేపీలు మాత్రమేనని, ఈ రెండు పార్టీలు పాలించిన దానికన్నా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పాలనలో తెలంగాణ రైతులకు పూర్తి న్యాయం జరుగుతోందని స్పష్టం చేసారు. రైతు నాయకులుగా ముద్ర పడ్డ దేవిలాల్, చరణ్ సింగ్ లతో సమానంగా సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు రైతుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్నారని తేల్చిచెప్పారు ఎర్రబెల్లి.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao clarified that the BJP and Congress leaders were speaking with a lack of understanding and that only the Congress and the BJP had ruled this country for a long time and that full justice was being done to the farmers of Telangana under the rule of Chief Minister Chandrasekhar Rao rather than being ruled by these two parties.