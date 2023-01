బీజేపి ఛీఫ్ కు ప్రమాద ఘంటికలు.!అధిష్టానం టచ్ లో ఆ ఉద్యమ నేత.!"సన్ స్ట్రోక్" ప్రభావమేనా.?

"రాజకీయాల్లో ఏదైనా జరగొచ్చు. చివరి నిమిషం వరకూ పార్టీకోసం సర్వం ధారపోసినా అంతిమ ఫలితం మాత్రం అధిష్టానం నుండి ప్రతికూలాంగా రావచ్చు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ బీజేపి లో నెలకొన్న పరిస్థితి ఇదే. ఆరు విడతలుగా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర పేర

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో ఏదీ శాశ్వతం కాదనే నానుడి ఇప్పుడు తెలంగాణ బీజేపి పార్టీకి అతికినట్టు సరిపోతుంది. ఎన్నో సమస్యలను అదిగమించి, మరెన్నో కష్టాలను భరించి పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో శక్తి వంచన లేకుండా శ్రమించిన ప్రస్తుత బీజేపీ తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ పరిస్దితి అగమ్యగోచరంగా మారనుందా అంటే అవుననే సమాధానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టే బండి సంజయ్ కుమార్ తన దూకుడు కూడా బాగా తగ్గించారనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల ఆయన కుమారుడు యుమకుల మీద చేసిన బౌతిక దాడుల వీడియోలు కూడా బండి సంజయ్ కి శరాఘాతంగా మారినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

The current BJP Telangana president Bandi Sanjay Kumar Parisditi, who has worked tirelessly to take the party to the masses, will become invisible, the answers are yes. It is being discussed that Bandi Sanjay Kumar has also reduced his aggression.