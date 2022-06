తెచ్చిన అప్పులన్నీ కమీషన్ల రూపంలో కేసీఆర్ ఇంట్లోకి వెళ్లాయి.!కాళేశ్వరం టూరిజం కోసమేనన్న షర్మిళ.!

Telangana

oi-Harikrishna

మధిర/హైదరాబాద్ : ప్రజాసంకల్ప యాత్రలో మరో సారి ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు తెలంగాణ వైఎస్సార్ టీపి అద్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ. ప్రజలకు అనేక సమస్యలున్న అంశాన్ని ఎత్తి చూపేందుకే ప్రజాక్షేత్రంలో తిరుగుతున్నట్టు షర్మిళ స్పష్టం చేసారు. ప్రజల ప్రక్షాన పోరాడేందుకే పాదయాత్ర చేస్తున్నానని, దమ్ముంటే తనతో ఒక్క రోజు పాదయాత్ర చేయాలని, ప్రజా సమస్యలు లేవని నిర్దారణ జరిగితే ముక్కు నేలకు రాసి ఇంటికి వెళ్లి పోతానని ప్రభుత్వానికి షర్మిళ సవాల్ విసిరారు. సమస్యలు ఉంటే రాజీనామా చేసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చాయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి షర్మిల హితవు పలికారు. పాదయాత్రలో భాగంగా 12వందల కిలోమీటర్ల వైలురాయిని చేరుకున్నారు షర్మిళ.

English summary

Telangana YSSR TP president YS Sharmila will once again raise the flag against the government during the Prajasankalpa Yatra. Sharmila made it clear that she was roaming the prajna field to point out the issue which has many problems for the people.