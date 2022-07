మోడీ ఖర్చులతో పాటు..ఆర్టీఐ ద్వారా కేంద్రానికి చుక్కలు చూపిస్తాం: బీజేపీపై టీఆర్ఎస్ ఎటాక్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి మరియు టీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ బీజేపీపై టీఆర్ఎస్ ఎదురుదాడికి దిగింది. తాజాగా పియుసి చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి తెలంగాణ బీజేపీ నాయకుల పై, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తాజాగా ఆర్టీఐ ద్వారా వివిధ శాఖలకు సమాచారం కావాలని అప్లికేషన్లు బీజేపీ పెట్టిన నేపధ్యంలో మీకే కాదు మాకు తెలివి ఉందని అంటున్నారు జీవన్ రెడ్డి .

English summary

Jeevan Reddy stated that along with Modi's expenses, information will be asked from central departments through RTI. Prime Minister Modi, Bandi Sanjay, and Kishan Reddy were targeted and criticized.