అమిత్ షా సభతో ఒక్క దెబ్బకు రెండుపిట్టలు.. బీజేపీ ప్లాన్ పై ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అమిత్ షా సభ ద్వారా టిఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బిజెపి చెక్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందా? రాహుల్ గాంధీ సభతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన మైలేజ్ నేపథ్యంలో, టిఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీనే కనిపించేందుకు వ్యూహం రచించిందా? అమిత్ షా సభ ద్వారా ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్న చందంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా చెక్ పెట్టనుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The BJP wants to give a check to the TRS and the Congress with Amit Shah meeting. congress in josh with rahul gandhi meeting and got good mileage. BJP plans that itself wants to be the alternative in Telangana. There will be an interesting discussion on the BJP plan.