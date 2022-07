తెలంగాణా సర్కార్ మరో కొత్త పథకం... త్వరలో ఆ కార్మికుల కోసం లక్ష బైకులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా ప్రభుత్వం మరో కొత్త పథకం అందించటానికి రెడీ అవుతుందా? ఈసారి కార్మిక సంక్షేమం కోసం ఈ పథకాన్ని తీసుకు రానుందా? తెలంగాణాలో కర్షక, కార్మిక ఓటు బ్యాంకు కోసం తెలంగాణా సర్కార్ ఇప్పటి నుండే వారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటుందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Minister Harish Rao has announced that Telangana Government will provide another new scheme. He said that this time one lakh bikes will be given for the workers and budget allocations have also been made for that.