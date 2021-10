తెలంగాణాను వణికిస్తున్న మరో మహమ్మారి: వరంగల్ జిల్లాలో ఆంత్రాస్ కలకలం; ఆందోళనలో జనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ జిల్లాలో ఆంత్రాక్స్ కలకలం రేపుతుంది . దుగ్గొండి మండలం చాపల బండ గ్రామంలో నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో నాలుగు గొర్రెలు చనిపోవడంతో గొర్రెల మరణాలపై స్థానికులలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఆంత్రాక్స్ వల్ల గొర్రెలు చనిపోయాయని పెద్ద ఎత్తున స్థానికంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలోఉన్నారు. గొర్రెల ద్వారా మనుషులకు ఆంత్రాక్స్ సోకుతుందని ఆందోళనలో ఉన్నారు.

వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుంటే నో రేషన్, నో పింఛన్: ఆ వార్తలు నమ్మొద్దు; తెలంగాణా డీహెచ్ శ్రీనివాస రావు యూటర్న్

English summary

Anthrax is rampant in Warangal district. People in the village of Chapala Banda in Duggondi zone are fearful of reports that anthrax is the cause of death of four sheep in a span of four days.