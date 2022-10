Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తరించాలని ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. రేపు దసరా పండుగ రోజున జాతీయ పార్టీని ప్రకటించనున్న కేసీఆర్, ఆపై దేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి పార్టీని జాతీయ పార్టీగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు మూడు రాష్ట్రాల పైన ఫోకస్ చేస్తున్న కెసిఆర్ తమ హిట్ లిస్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా ఉందని వెల్లడించారు. ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 100కు పైగా సీట్లు ఉన్నాయని వాటిలో 50 నుండి 60 స్థానాలు గెలుస్తామని కెసిఆర్ ధీమాతో ఉన్నట్టు పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao said that AP is in KCR's hit list, and with the formation of the National Party, political equations are going to change in Telangana, AP along with Maharashtra and Karnataka.