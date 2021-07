AP-TS జల వివాదంలో ట్విస్ట్ -తెలంగాణ హైకోర్టులో ఏపీ రైతుల పిటిషన్ :జగన్-కేసీఆర్ జోడి, టార్గెట్ మోదీ

Telangana

oi-Madhu Kota

కృష్ణా జలాల వినియోగానికి సంబంధించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతోన్న జల వివాదం మరింత ముదురుతోంది. ముఖ్యమంత్రుల పరస్పర ప్రకటనలతో మాటల యుద్ధం మొదలుకాగా, రెండు రాష్ట్రాల మంత్రులు, అన్ని పార్టీల నేతలు వరుసగా కామెంట్లు చేస్తూ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించారు. ఇది చాలదన్నట్లు రైతులు సైతం నేరుగా జల జగడంలోకి దూసుకొచ్చారు. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక వేళ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సెంటిమెంట్ తో కూడిన అంశం మళ్లీ తెరపైకిరావడం రాజకీయంగానూ ప్రధాన్యత సంతరించుకుంది..

యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ -బీఎస్ఎంతో కలిసి 100 సీట్లలో -యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

English summary

In an interesting turn, farmers now directly entered into andhra pradesh, telangana water dispute. two farmers of krishna district has filed a house motion petition in telangana high court on sunday against cm kcr and ts govt go for power production at srisailam project. farmers named Central Water Resources Department, KRMB, Telangana Genco, Telangana, AP Governments and AP Irrigation Department as respondents.