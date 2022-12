తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికలు ఖాయమా? బీజేపీ, బండి సంజయ్ బహుముఖ వ్యూహాలతో చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ముందస్తుకు వెళతారని బలంగా భావిస్తున్న బీజేపీ వ్యూహం మారుతోందా? బండి సంజయ్ పాదయాత్రలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్న క్రమంలో, ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లాన్ చేంజ్ చేసిందా? బస్సు యాత్రతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి బండి సంజయ్ వెళ్లడం కోసం బీజేపీ సన్నాహాలు వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకునేనా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BJP is rapidly changing strategies. On the other hand, Bandi Sanjay is conducting field level reviews of the constituencies in the fifth phase of the Padayatra. Bandi Sanjay's bus trip decision has also become a reason for debate on early elections..