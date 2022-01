అవి అరెస్టులా.?బీజేపిని కేసీఆర్ ఎవరెస్టు ఎక్కించడమా.?సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సాగు చట్టాలు, రైతు సమస్యలు, ధాన్యం కొనుగోలు, నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు, రైతు బలిదానాలు, ఉపాద్యాయ బదిలీలు.. అన్నీ అంశాలు ఒక్క అరెస్టుతో ఔట్.. వన్ షాట్ టెన్ ఇష్యూస్ ఫసక్.. అది సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అంటే.! అనే ఘాటు వ్యాఖ్యలను చేస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కరోనా కారణం చూపించి బండి సంజయ్ దీక్షను భగ్నం చేసి రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టిని అనూహ్యంగా మళ్లించేందుకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఆడుతున్న, పోలీసులతో ఆడిస్తున్న వినూత్న డ్రామా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివర్ణిస్తోంది. బీజేపి, టీఆర్ఎస్ మద్య నాటకాలు రసవత్తరంగా కొనసాగుతున్నాయని ఎద్దేవా చేస్తోంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్.

English summary

The Congress party is describing it as an innovative drama being played by CM Chandrasekhar Rao to divert the attention of the people of the state by dragging Bandi Sanjay Dixit on the pretext of corona.