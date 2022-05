ఆ రైతులు పరాయి దేశం వారా?కాంగ్రెస్,బీజేపీల విష ప్రచారం.!కేసీఆర్ రైతు సాయంపై సింగిరెడ్డి రియాక్షన్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఢిల్లీ రైతు ఉద్యమంలో మరణించిన 600 మంది పంజాబ్, యూపీ, హర్యానా, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల రైతు కుటుంబాలకు చేస్తున్న సాయంపై విపక్షాల విమర్శలను రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఖండించారు. రైతులకు సీఎం చేస్తున్న సాయంపై కాంగ్రెస్, బీజేపీలు చిల్లర రాజకీయం మానుకోవాలన్నారు. తెలంగాణలో నేటి వరకు 80,755 రైతు కుటుంబాలకు రైతుభీమా అందించామని, దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి భీమా లేదన్నారు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి. రైతుభీమాతో వ్యవసాయ కుటుంబాలకు ధీమా అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

State Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy has condemned the opposition's criticism of Chief Minister Chandrasekhar Rao's assistance to the families of 600 farmers in Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi who died in the Delhi peasant movement.