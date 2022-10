తెలంగాణలో రూ. 600 కోట్ల పెట్టుబడికి ముందుకొచ్చిన అట్టెరో, 300 మందికి ఉపాధి

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు మరో సంస్థ సిద్ధమైంది. రూ. 600 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ సంస్థ అట్టెరో ఇండియా తెలిపింది. కొత్త ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా 300 మందికి ప్రత్యక్షంగా, మరికొంతమందికి పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తామని పేర్కొంది.

హైదరాబాద్‌లో రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌తో సోమవారం అట్టెరో ఇండియా ప్రతినిధులు భేటీ అయ్యారు. అనంతరం ఈ మేరకు ప్రకటించారు. అట్టెరో ఇండియా నిర్ణయంపై కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పెట్టుబడులకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎర్రతివాచీ పరుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇటీవల రెండు సంస్థలు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. లారస్ ల్యాబ్స్, గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా కంపెనీలు జినోమ్ వ్యాలీలో రూ. 700 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు తెలిపాయి.

Happy to announce that @AtteroIndia will be investing Rs 600 Crores to establish a a new facility in Telangana



The proposed facility will provide direct employment to more than 300 people and indirect employment to many more pic.twitter.com/qaxbTlHapf