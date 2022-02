దేశప్రధాని మోడీ కాదు కేడీ; బండి సంజయ్ నిజం తెలుసుకో: టీఆర్ఎస్ నేతల ధ్వజం

Telangana

Dr Veena Srinivas

ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విభజనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువగా మారాయి. తాజాగా ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశానికి ప్రధాని మోడీ కాదు కేడి అంటూ ఆయన షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. కనకపు సింహాసనం మీద శునకమును కూర్చుండబెట్టినట్టుగా ఉందని మోడీని దుయ్యబట్టారు. ప్రధానమంత్రిపై దేశ ప్రజలకు ఉన్న గౌరవం పోయిందని, ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికి ప్రధానమంత్రి న్యాయం చేయలేదని బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ఆరోపించారు.

English summary

Bajireddy Govardhan made harsh remarks that the Prime Minister of the country is not Modi but KD. Former MP Vinod Kumar said that KCR had gone to Parliament during the Telangana Bill and Bandi Sanjay should know the truth and speak.