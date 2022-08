తగ్గని బండి సంజయ్.. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనదీక్షలకు పిలుపు; సర్వత్రా ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. గత రెండు రోజులుగా బీజేపీ నేతల ఆందోళనతో పోలీసులు అరెస్టు చేస్తున్నా బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాము అని తేల్చి చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా తమ పార్టీ నేతల అక్రమ అరెస్టులకు నిరసనగా నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మళ్లీ నిరసన దీక్షలు చేపట్టాలని బీజేపీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

Bandi Sanjay has called upon the BJP ranks to organize a statewide agitation today to protest the attacks on BJP leaders and illegal arrests . At the same time, CM KCR and Kavitha who is involved in the Delhi liquor scam is being targeted.