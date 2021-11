నవంబర్ లో ప్రజా సంగ్రామ మలిదశ యాత్ర.!టీఆర్ఎస్ అవినీతి పాలనకు చెక్ పెట్టాలన్న తరుణ్ చుగ్.!

Telangana

హైదరాబాద్: తెలంగాణ బీజేపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టబోతున్న మలి దశ పాదయాత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని, తెలంగాణ రాజకీయ స్థితిగతులను మార్చేస్తుందని తెలంగాణ బీజేపి వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ తరుణ్ చుగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావును ప్రజలు విశ్వసించే పరిస్థితుల్లో లేరని, ఇలాంటి సందర్బంలో పాదయాత్ర ద్వారా బీజేపి ప్రజలకు మరింత దగ్గరవ్వాలని సూచించారు. పాదయాత్రలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్ద పీఠ వేయాలని సూచించారు. రాబోవు సాదారణ ఎన్నికల్లో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర తీవ్ర ప్రభావం చూపాలని తరుణ్ చుగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Tarun Chugh, in-charge of Telangana BJP affairs, opined that the 2nd phase Padayatra to be undertaken by Telangana BJP state president Bandi Sanjay would go down in history and change the political situation in Telangana.