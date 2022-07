తగ్గేదేలేదంటున్న బండి సంజయ్.. అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో బైక్ ర్యాలీలు, లక్ష్యం అదే!!

Telangana

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఇటీవల బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో ఇచ్చిన జోష్ తో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూసుకుపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేపట్టడమే లక్ష్యంగా బీజేపీ వ్యూహాలను రచిస్తున్న వేళ బండి సంజయ్ తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశంలో ప్రజాక్షేత్రంలోకి బీజేపీ ని తీసుకు వెళ్లడం పై పార్టీ నేతలు చర్చించారు.

BJP leaders have decided in the meeting of BJP state office bearers to organize large scale bike rallies in all assembly constituencies across the state. It was decided to prepare the activity of these bike rallies to continue in five villages every day.