బండి సంజయ్ చెప్పులు మోస్తున్నట్టు ఫ్లెక్సీల కలకలం; భగ్గుమన్న బీజేపీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల నుండి తీవ్ర ప్రతిఘటన వ్యక్తమవుతుంది. బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ప్రవేశించిన నాటి నుండి అడుగడుగున ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంటుంది. ఇక పోలీసులు ప్రస్తుతానికి బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నిలిపివేయాలని నోటీసులు జారీ చేసి బండి సంజయ్ ను గృహ నిర్బంధం చేశారు. దీంతో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర కొనసాగించాలని భావిస్తున్న బీజేపీ నేతలు కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర తిరిగి కొనసాగుతుందా లేదా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

English summary

Bandi Sanjay flexies with carrying sandals created tension in Warangal city. With this, the BJP leaders got angry, removed the flexies, and said that this is done by TRS.