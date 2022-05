తెలంగాణా ప్రజలే టీఆర్ఎస్ కు కరెంట్ షాక్ ఇస్తారు.. రెఫరెండమ్ కు రెడీనా? బండి సంజయ్

Telangana

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ సర్కారు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే రెండవ దశ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటున్న బండి సంజయ్ కేసీఆర్ కుటుంబ అవినీతి పాలన పై భగ్గుమంటున్నారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ అంశాలపై, ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్న అనేక సమస్యలపై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు బహిరంగ లేఖలను రాస్తూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తన డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నారు.

Bandi Sanjay said that the people of Telangana will give a current shock to TRS over the increase in electricity tariffs. Bandi Sanjay challenged the TRS government to get ready for the referendum.