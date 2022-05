బీజేపీకి ఆశించిన స్థాయిలో మైలేజ్ రావటంలేదా? పార్టీనేతలపై బండి సంజయ్ ఆగ్రహానికి కారణమిదేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకున్న మైలేజ్ రావడం లేదా? తెలంగాణలో బీజేపీ వ్యూహాలను పార్టీ శ్రేణులు పకడ్బందీగా అమలు చేయడం లేదా? బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వెనక కారణం అదేనా? అంటే రాజకీయ వర్గాల నుంచి అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The talk is that the BJP is not getting the mileage it was hoping for. Bandi Sanjay expressed his displeasure at the meeting of party spokespersons in this regard. Took class for them..