బండి సంజయ్‌ కాలికి గాయం-కార్యకర్తల తోపులాటలో పడిపోయిన నేత-గాయంతోనే మూడో రోజు పాదయాత్ర

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కాలికి గాయమైంది. కార్యకర్తల తోపులాటలో సంజయ్ కింద పడిపోయారు. దీంతో ఆయన కుడి కాలికి స్వల్ప గాయమైంది. ఆదివారం(ఆగస్టు 29) హైదరాబాద్‌లోని లంగర్ హౌస్ ప్రాంతంలో సంజయ్ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు ఆయన్ను కలిసేందుకు పోటీ పడటంతో తోపులాట జరిగి... సంజయ్ అదుపు తప్పి కింద పడిపోయారు.

వెంటనే వైద్యులను పిలిపించగా... కాలి గాయమైన చోట ప్లాస్టర్ వేశారు.సోమవారం(ఆగస్టు 30) ఉదయం వైద్యులు మరోసారి సంజయ్ కాలి గాయాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం సంజయ్ తన పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. ఇవాళ ఆయన 13కి.మీ మేర పాదయాత్ర చేయనున్నారు. కాలికి గాయమైన నేపథ్యంలో ఆయన కాస్త నెమ్మదిగా నడుస్తున్నారు.

English summary

Telangana BJP president Bandi Sanjay leg injured during his second day padayatra in Hyderabad. The incident took place on Sunday (August 29) as he slipped down during huge number of activists tried to meet him.