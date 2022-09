బండి సంజయ్ నాల్గవవిడత ప్రజాసంగ్రామ పాదయాత్ర నేటినుండే.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లక్ష్యంగా సమరభేరి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ చేపట్టిన ప్రజాసంగ్రామ పాదయాత్ర నాలుగో దశ సోమవారం కుత్బుల్లాపూర్‌లోని రాంలీలా గ్రౌండ్స్ నుంచి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 22న ముగుస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై తన పాదయాత్ర ద్వారా సమరశంఖం పూరించిన బండి సంజయ్ మూడో విడత పాదయాత్రను పూర్తి చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే నాలుగో విడత పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం సాగనున్న పాదయాత్రను బండి సంజయ్ మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంటు పరిధిలో కొనసాగించనున్నారు. ఇక రేవంత్ రెడ్డి పార్లమెంట్ స్థానంలో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ఎలా సాగనుంది అన్నది రాజకీయ వర్గాలలో ఆసక్తిగా మారింది.



English summary

Bandi Sanjay's fourth phase Prajasangrama padayatra will continue from today. The schedule of Bandi Sanjay Padayatra, which is ready for padayatra with Greater Hyderabad as its target, is as follows