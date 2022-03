మహిళా గవర్నర్ కు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా? ఇంత అవమానమా కేసీఆర్: బండి సంజయ్ ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా చేయడంపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకోవడం దారుణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కెసిఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ, ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలను మంట కలిపే నిర్ణయాన్ని కెసిఆర్ తీసుకున్నారంటూ మండిపడ్డారు.

English summary

Bandi Sanjay was furious with CM KCR for saying that the Chief Minister's decision to continue the Assembly budget meetings without the Governor's speech was atrocious.