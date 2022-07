సీఎం కేసీఆర్ కు ఈడీవిచారణ తప్పదు; అందుకే కాంగ్రెస్ తో దోస్తానా: బండి సంజయ్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బండి సంజయ్ బాంబు పేల్చారు. త్వరలో ఆయన ఈడీ విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ తో కలవక తప్పదని బండి సంజయ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ రెండు పార్టీలది చీకటి బంధం అంటూ ఆరోపించారు.

English summary

Bandi Sanjay made sensational comments that KCR must be investigated by ED and that's why he will do friendship with Congress. He accused TRS and Congress of being in a dark relationship.