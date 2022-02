కేసీఆర్‌ కు ఇంటిపోరు; ఆయన జాతీయ రాజకీయాల పాట వెనుక మతలబు చెప్పిన బండి సంజయ్‌

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై దృష్టి సారిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల కాలంలో వివిధ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతానని తేల్చి చెబుతున్నారు. ఏదైనా సరే గట్టిగా తలుచుకుంటే జరుగుతుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనను ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తరువాత, తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందిందని, బంగారు తెలంగాణ కల సాకారం అయిందని కెసిఆర్ చెబుతున్నారు. ఇక బంగారు భారతాన్ని నిర్మిద్దాం అంటూ కెసిఆర్ ప్రజలకు పిలుపునిస్తున్నారు.

Bandi Sanjay commented that there was fighting in CM KCR house. Bandi Sanjay said national politics was meant to divert public attention as he could not bear the family pressure to put his son KTR in the CM seat.