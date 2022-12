లిక్కర్ దందాలో కేసీఆర్ బిడ్డ జైలుకు వెళ్తుందనే కేసీఆర్ కొత్త డ్రామాలు: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్, బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసును రీ ఓపెన్ చేయాల్సిందేనని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, కెసిఆర్ కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేశారు. డ్రగ్స్ దందాలో కేసీఆర్ కుటుంబానికి లింకు ఉందని పేర్కొన్న ఆయన ఈ కేసును వెంటనే రీ ఓపెన్ చేసి విచారణ జరిపి దోషులను నడిబజారులో నిలబెట్టాలని దర్యాప్తు సంస్థలను కోరుతున్నానన్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో 8వ రోజు ప్రజాసంగ్రామ యాత్ర చేస్తున్న కనకాపూర్ గ్రామంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Bandi Sanjay slams that KCR's daughter kavitha will go to jail in liquor racket for sure. Bandi Sanjay alleged that KCR family had invested in liquor, drugs and casino rackets and need to face central agencies probe.