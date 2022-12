బతుకమ్మ పేరుతో డిస్కోడ్యాన్సులు చేసిన పాపం ఊరికే పోదు: కవితపై బండి సంజయ్ తీవ్రవ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ కుమార్తె కవిత పై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రలో జగిత్యాల జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న బండి సంజయ్ జగిత్యాలలో సీఎం కేసీఆర్ సభలో... విద్యార్థులతో కుర్చీలు వేయించారు. ఇంకా వారితో ఎన్నో పనులు చేయించారని మండిపడ్డారు.

Bandi Sanjay made shocking comments on mlc kavitha saying that the sin of disco dances in the name of Bathukamma will not go away, that's why kavitha is facing probe in delhi liquor scam.