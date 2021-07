గంజాయి ,గుట్కా, డ్రగ్స్ తీసుకునే మంత్రులా ఈటలను ఓడించేది, గెలిపించేది మీ వాళ్ళే : బండి సంజయ్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక విషయంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హుజురాబాద్ లో ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్ర చేస్తుండడంతో, కెసిఆర్ కు నిద్ర పట్టడం లేదని బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈరోజు కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ లో పర్యటించిన బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్రకు తన మద్దతు తెలిపారు. తెలంగాణ మంత్రులపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay targeted Telangana ministers who were making comments on etela, questioned that ganja, drugs minsters dreaming the defeat of etela. Meanwhile, Bandi Sanjay made it clear that he would go straight to Ayodhya after Etela Rajender won the Huzarabad by-election. Bandi Sanjay made interesting remarks that KCR followers were roaming the constituency with bags of money and they were helping to win Etela Rajender.